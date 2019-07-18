حليمة عدن: “بالبوركيني او البيكيني كلنا نساء واثقات”

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:43 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء الصومالية الأمريكية حليمة عدن صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالبوركيني بين مجموعة من الفتيات اللواتي ارتدين مايوهات البحر العادية. وقالت حليمة عدن بعد ان وجهت الشكر على تصميم بوركيني خاص بها: “بالبوركيني او البيكيني كلنا نساء واثقات”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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