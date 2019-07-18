نانسي عجرم تحذر من إقحام اسمها في حملات دعائية!

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:43 صباحاً - حذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية لا علاقة لها بها.
وكتبت نانسي عبر حسابها على “تويتر”: توضيح، لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لي”.
وأضافت: “أحذر من إقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد”.
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