مذيعة مصرية تخلع الحجاب بعد اعلانها عن زواجها!

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:43 صباحاً - فاجأت المذيعة المصرية مي إبراهيم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي باعلانها خبر زفافها اليوم الأربعاء 17 يوليو، دون إعلان مسبق منها.

فقد نشرت مي إبراهيم صورة بفستان الزفاف الأبيض عبر حسابها انستغرام ، ظهرت فيها بدون حجاب، برفقة العريس ‏الذي أعلنت فسخ خطبتها منه منذ عدة أشهر.

واكتفت مي إبراهيم بالتعليق على الصورة لقد جعلتني: “لقد جعلني أؤمن بالأفلام الهندي”.‏