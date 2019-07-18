جانيت جاكسون تحيي اول حفل لها في السعودية ضمن “موسم جدة”

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:43 صباحاً - كشفت هيئة الترفيه في السعودية بأن الفنانة العالمية جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، ستحيي للمرة الأولى حفلًا في المملكة، ضمن موسم جدة الموسيقي.

جاء ذلك الإعلان من خلال حساب “موسم جدة” الذي نشر تغريدة قال فيها انه تأكد ان النجمة جانيت جاكسون ستحيي حفلا في “Jeddah World Fest”.

ومن المقرر انضمام الـ“دي جي“ العالمي ستيف أوكي، إضافة إلى المطرب البريطاني ليام باين، ومغني الراب الشهير 50 سنت، إلى حفلات موسم جدة الموسيقي، الذي شارك فيه أكثر من مطرب عالمي أبرزهم ماريا كاري.