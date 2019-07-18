منى أبو حمزة تحتفل بتخرج ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة بتخرج ابنتها «ياسمين» من جامعة «Cass business school» في لندن، حيث درست هناك بمجال الإستثمارات وإدارة المخاطر المالية.

منى رافقت زوجها بهيج أبو حمزة إلى لندن، حيث حرص الزوجان على مشاركة ابنتهما هذا اليوم المميز، كما نشرت المذيعة اللبنانية صوراً ومقاطع فيديو من الحفل، ظهرت فيها ياسمين ترتدي «زي» التخرج المميز، وتتسلم شهادتها، معربة عن سعادتها وفخرها بها، وقد تلقت مني تهاني محبيها، متمنيين لابنتها النجاح والتوفيق في حياتها العملية.

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يُذكر أن منى من من رجل الأعمال المهندس اللبناني بهيج أبو حمزة ولديها منه ثلاثة أولاد هم «أيمن، ياسمين، إياد».

من ناحية أخرى، تألقت منى أبو حمزة خلال الفترة الماضية بتقديم الموسم الأول من برنامج «حكايتي مع الزمن»، ولكنها اعتذرت عن تقديم موسمه الثاني وحلت مكانها ريما كركي، ومن المنتظر أن تعود منى إلى الشاشة عبر موسم جديد من برنامجها «حديث البلد»، بالإضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج «ديو المشاهير».