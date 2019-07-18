سلمى صباحي تنتقد تصرف محمود العسيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

انتقدت الإعلامية والفنانة المصرية سلمى صباحي تصرف الفنان محمود العسيلي، بعد رفضه التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

سلمى قالت: “في حفلتي اللي فاتت للأطفال فضلت بلا أي مبالغة ساعه ونص بعد الحفلة اتصور مع الجمهور (الاطفال) اللي جايينلي عشان بيحبوني ومقدريني ومفرحني لحد ما رجلي وجعتني واضطريت اقعد على كرسي و اكمل تصوير وانا قاعده”.

الإعلامية المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أقل واجب من الفنان انه يفرح جمهوره و يتصور معاه”.

وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

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رد العسيلي استفز جمهوره بشدة، وسأله أحد متابعيه على موقع “تويتر”ايه موضوع الوسطه دا يا عسيلي هو لازم إللي يتصور معاك يبقي معاه واسطه”.

الفنان المصري دافع عن نفسه، بقوله: “حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دي كانت حفلة كبيرة جدا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور”.

وأضاف: “لو أتصورت معاه مش هاغني لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك انت بس .. من فضلكم متحكموش على حاجة انتو مش فيها .. و شكرا”.

رد العسيلي لم يقنع متابعيه، بل ازدادوا هجوما عليه، مؤكدين أنه كان من الممكن أن يرفض بطريقة لطيفة دون أن يحرج المعجب.