سلمان خان يُنتج برنامجاً للرقص لأشهر النساء في حياته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يدرك متابعو “بوليوود” جميعًا، أنه كان من المفترض أن يتزوج النجم الكبير سلمان خان من صديقته السابقة الممثلة الجميلة سانجيتا بيجلاني، لكن يبدو أن للحياة بعض الخطط الأخرى.

مع مرور كل يوم، ينتظر الجماهير عرض الموسم التاسع من برنامج الرقص الواقعي على الهواء Nach Baliye الذي يُعرض على شبكة Star Plus.

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وخلال الانتظار أكثر إثارة للاهتمام لعرض Nach Baliye 9، نشهد بين الحين والآخر تطورات جديدة مثيرة للغاية. حتى إن فكرة العرض تدور حول جلب الأزواج السابقين تحت سقف واحد، وهو الأمر الذي تنتظره الجماهير بحماسة، يقال أن الممثلة سانجيتا بيجلاني صديقة سلمان السابقة تنضم للبرنامج كأحد المحكمين.

وفقًا لـ Pinkvilla، نظرًا لأن تيمة البرنامج تدور حول العلاقات السابقة لضيوفه، يتم ضم سانجيتا أيضًا في البرنامج، كما كشف مصدر، “في الأسبوع الماضي، أن سلمان خان احتفل بعيد ميلاد سانجيتا السادس والأربعين بأناقة ودفء كبير في شقته في باندرا، إلى جانب بعض الأصدقاء المقربين مثل ساجد ناديادوالا، وفريق فيلم دابانغ 3، وبرابوديفا، وكيشا سوديب وديزي شاه ومنيش واكتا بهل ويوليا فانتور.

يذكر أنه منذ انتقالها من حيدر أباد إلى مومباي، ظلت سانجيتا على اتصال بسلمان وعائلته وهي قريبة جدًا من أخته ألفيرا أجنيهوتري، سلمان ليس فقط منتج Nach Baliye 9 ولكنه من ضمن فريق العمل الداخلي كما أنه اقترح اسم للتحكيم.