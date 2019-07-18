مهنة محمد علي رزق قبل الفن ستفاجئك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد علي رزق، تفاصيل أول عمل قام به قبل دخوله المجال الفني، وكان ذلك بمرافقة والده، كما كشف عن الموقف المحرج الذي تعرض له بسبب ذلك.

محمد علي رزق، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «زمان نزلت أشتغل مع أبويا في المحل واللي ما يعرفش أبويا كان عنده محل كشري، فكنت في المرحلة دي شغال جرار، يعني بعد ما الزبون يخلص أكل ألم الأطباق وأمسح الترابيزة وأنظفها».

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وأضاف: «في مره زبون جاء يعطيني بقشيش، نص جنيه أخذت الموضوع على كرامتي كابن صاحب محل ورفضت، فجأة عم صلاح ده كان ريس العمال بتاع الوردية، زعقلي وقالي محمد مد إيدك، وبعد الزبون ما مشي لاقيته بيندهلي، وقالي (ربنا بيبعتلك رزق، ماينفعش تقول لربنا لأ، اوعى تقول لرزقك لأ)».

يذكر أن محمد على رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان ومحمد دياب، ومسلسل كلبش مع أمير كرارة ومحمود حافظ وهشام سليم.