حسين الجسمي يعلق على شائعة وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت شائعة مؤخرا حول وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مما أزعج الكثير من جمهوره.

شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM، التابعة لمحطة mbc، نشرت تكذيباً لخبر وفاة الفنان الإماراتية، عبر ‏حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

حيث كتبت: “بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني ‏في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزه اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر ‏بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة”.‏

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وفي أول تعليق للفنان الإماراتي على شائعة وفاته، كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “الله خير الحافظين”.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد احيا مؤخرا حفل ختام مهرجان “موازين” 2019، وسط حضور ما يزيد عن الـ140 ألف مُحب توافدوا من كافة مدن وقرى المملكة المغربية وخارجها في منصة ساحة النهضة بالعاصمة الرباط، محققاً الرقم الأعلى حضوراً وتفاعلاً ونجاحاً.

وقدم الفنان الإماراتي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المغربية والخليجية والعربية، والذي صدح بها بصوته وإحساسه المتميزين وسط تفاعل جماهيري تاريخي لم يتوقف على مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل معه، حيث زفّه مقدم الحفل والجمهور إلى خشبة المسرح بهتافات الفرح والزغاريد كعريس في ليلة زفافه، على الطريقة المغربية.