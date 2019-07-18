رشوان توفيق ينعي زوجته بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت زوجة الفنان المصري رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، الثلاثاء 16 يوليو، وذلك بعد صراع مع المرض.

الفنان المصري نعى زوجته الراحلة بكلمات مبكية، حيث قال، في تصريحات صحفية: “كانت نعم الزوجة.. شالتني ستين سنة”.

وتذكر بداية تعارفهما، بقوله إن شقيقتها كانت جارته في المنزل، وتعرّف على زوجته من خلالها، لافتًا إلى أنها كانت مختلفة في تفكيرها وفي كل شيء، فعندما كانوا يخبرونها بأمنياتهم لها بأن تتزوج رجل غني، كانت ترفض وتقول أنها تريد رجل فقير تكافح معه.

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الفنان المصري أكد أن رأيها هذا كان بمثابة الشرارة التي جعلته يطلبها للزواج، رغم أنه وقتها لم يكن ينوي اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكان رشوان توفيق قد انهار في جنازة زوجته، حيث دخل في نوبة بكاء شديدة، وظهر مستندا على أحد الأشخاص نظرا لكبر سنه وظروفه الصحية.

وشيع جثمان الراحلة عصر الثلاثاء 16 يوليو، من مسجد السيدة نفيسة، وكان فى مقدمة الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما حضر عدد كبير من أهل وأصدقاء الفنان وزوجته الراحلة.