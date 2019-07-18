هل احتفلت حلا الترك بخطوبتها سرا؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ترددت أنباء مؤخرا عن احتفال الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بخطوبتها سرا، وتصدر هاشتاج “خطوبة حلا الترك”، تريند موقع”تويتر” في المملكة العربية السعودية.
عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسائلوا عبر الهاشتاج عن حقيقة خطوبة الفنانة الشابة سرا، وعن هوية العريس إذا كان الخبر صحيحا.
حلا خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة خطوبتها، حيث كتبت، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”: “يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي لا انخطبت ولا شي”.
وكانت قد ترددت شائعات منذ عدة أشهر أن الفنانة الشابة حلا الترك تعيش قصة حب مع الشاب السعودي الشهير ريان جيلر، إلا أن حلا ردت على هذه الأنباء من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدتها السيدة منى السابر، نفتا من خلاله صحة هذه الأنباء تماما.
الفنانة البحرينية قالت خلال الفيديو: “ريان جلير أعزه وأشكره لأنه من معجبيني”، وأكدت أنه لا يوجد أي علاقة عاطفية تجمعهما، لافتة إلى أنه مثل شقيقها ولا يوجد أي تواصل بينهما.
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