فان ديزل يتألق في العرض الخاص لفيلم Lion King.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
حضر نجم الأكشن الأمريكي فان ديزل العرض الخاص لفيلم Lion King الذي أقيم أمس الأول، الأحد، بالعاصمة البريطانية لندن.
ورافق فان ديزل، خلال العرض الخاص حبيبته الموديل المكسيكة بالوما خيمينيز، وأبناؤه الثلاث هانيا التي تبلغ من العمر 11 عاما، وVincent لديه 9 أعوام، وPauline الذي يبلغ من العمر 4 أعوام.
ومن المقرر طرح فيلم Lion King في مصر والولايات المتحدة الأمريكية يوم 19 يوليو المقبل.
ويتواجد النجم العالمي ديزل خلال هذه الفترة في بريطانيا من أجل تصوير فيلمه الجديد Fast & Furious الذي يعد التاسع في سلسلة الأفلام الشهيرة.
وعلى جانب أخر، فقد تمكن فان ديزل من تصدر قائمة فوربس لأكثر النجوم ربحاً خلال عام 2017.
واستطاع النجم العالمي البالغ من العمر 51 عاماً من الحصول على 1.6 مليار دولار أمريكي من عائدات التذاكر العالمية هذا العام، ويرجع الفضل في معظمها إلى فيلمه The Fate of the Furious.
بينما احتل المركز الثاني النجم دواين جونسون، أو الصخرة، والذي تصدر العام الماضي قائمة أعلى ممثل أجراً، حيث حقق دواين هذا العام ربحاً وصل إلى 1.5 مليار دولار، وجاء هذا الإحصاء دون دخول فيلمه الأخير Jumanji: Welcome to the Jungle بالحسابات.
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