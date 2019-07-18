جيسيكا ألبا تلتقط صور لصديقتها في الشارع.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا، قد اعتادت على قضاء وقت ممتع فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت خلال تنزهها بأحد الشوارع هناك، وكانت بصحبتها إحدى صديقاتها المقربات وظهرتا الثنائي معا وهن يتبادلن أطراف الحديث.

والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجمة العالمية وهي تلتقط الصورالتذكارية لصديقتها في الشارع.

وظهرت جيسيكا ألبا البالغة من العمر 38 عاما، مرتديه فستان ” polka-dot ” باللونين الأبيض و الأسود و حمل الفستان إمضاء دار أزياء ” Caroline Constas “.

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ومن جهه أخرى، شاركت النجمة والممثلة الأمريكية الكبيرة جيسكا ألبا بالحفل الافتتاحي لمهرجان مونت كارلو الدولي السنوي للتليفزيون الذي تحتضنه امارة موناكو الفرنسية.

وجاءت مشاركة النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، بالحفل الافتتاحي للمهرجان، بمناسبة بداية بث مسلسلها الجديد LA’s Finest، والذي شهد الحفل الافتتاحي للمهرجان عرض حلقته الأولى.

وتنتج المسلسل للتليفزيون شبكة نيتفليكس الأمريكية ومن المقرر بداية بثه بالولايات المتحدة وبريطانيا مطلع شهر يوليو 2019.