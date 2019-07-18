حفل جينيفر لوبيز فى مصر كامل العدد.. واسعار التذاكر مفاجأه.. شاهد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أطلق موقع ticketegypt تذاكر حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، والمنتظر أن يقام يوم الجمعة 9 من شهر أغسطس المقبل فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى.
وتم تحديد ثلاثة فئات من التذاكر للحفل المرتقب بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle والتى تم بيعها بالكامل.
وجينيفر لوبيز هي مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبوما غنائيا حول العالم.
وكان من أبرز ما قدمت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، من أغاني هي : Ain’t It Funn”،“Dance with Me”، “Baby I Love U!”،“Brave”، “Be Mine” “Whatever You Wanna Do”،”“On the Floor.
كما شاركت جينيفر لوبيز، فى عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.
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