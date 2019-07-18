محمود العسيلي يعتذر بعد تصرفه غير اللائق مع معجب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمود العسيلي لهجوم عنيف من جمهوره بعد انتشار مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

العسيلي قرر الاعتذار لجمهوره على هذا التصرف، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية”

وأضاف: “النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو. اعتذار”.

وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

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فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

رد العسيلي استفز جمهوره بشدة، وسأله أحد متابعيه على موقع “تويتر”ايه موضوع الوسطه دا يا عسيلي هو لازم إللي يتصور معاك يبقي معاه واسطه”.

الفنان المصري دافع عن نفسه، بقوله: “حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دي كانت حفلة كبيرة جدا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور”.

وأضاف: “لو أتصورت معاه مش هاغني لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك انت بس .. من فضلكم متحكموش على حاجة انتو مش فيها .. و شكرا”.