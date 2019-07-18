هيدي كرم تروح لمنتجات تجميلية تحمل اسمها بجلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
هقررت الفنانة المصرية هيدي كرم أن تكون مشروع خاص يحمل اسمها وتمارس موهبة ثانية إلى جانب التمثيل.
هيدي كرم بدأت العمل والترويج لمنتجات تجميلية جديدة تحمل اسمها، وأطلقت عليها اسم «جمال هيدي»، ونشرت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، عدد من الصور لها أثناء ترويجها للمنتجات.
الفنانة المصرية لم تكشف حتى الآن تفاصيل المشروع، ولكنها أكدت للجمهور في رسالة أن كل المنتجات التي تقدمها طبيعية مائة بالمائة.
هيدي كريم بدأت اهتمامها بأمور الجمال منذ سنوات، وكانت تشارك جمهورها من وقت لآخر في فيديوهات لها وهي تقدم نصائح للاهتمام بالبشرة والشعر.
هيدي نافست في شهر رمضان الفائت من خلال مسلسل «الزوجة رقم 18»، مع الفنان حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف وسلوى خطاب، وعدد من الفنانين.
الفنانة الشابة اتجهت أيضا مؤخرا إلى التقديم التليفزيوني، والذي أثبتت نجاحا من خلاله، حيث شاركت في تقديم برنامج «نفسنة»، مع انتصار وبدرية طلبة وشيماء سيف.
وتشارك هيدي حاليا في تقديم برنامج بعنوان «كلام ستات»، وتقدمع معها شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر.
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