درة تكشف عن موهبة جديدة لها إلى جانب التمثيل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية درة لجمهورها عن امتلاكها بموهبة جديدة إلى جانب موهبتها في التمثيل.

الفنانة التونسية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه وهي تعزف جزءاً من الأغنية الفرنسية La vie en rose.

درة أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: ” La vie en rose هي إحدى أغنياتي المفضلة، هي رومانسية لكنها حزينة في نفس الوقت، فالحب غالبًا ما يختلط بحزن ‏الانفصال، لأن السعادة في معظم الوقت هي لحظة مؤقتة”.‏

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يذكر أن الفنانة التونسية درة تستعد حاليا لتصوير دورها في المسلسل الجديد “بلا دليل” وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وانعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام واحمد كرارة ومحمد شاهين وشيرين عرفة، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.