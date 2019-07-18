معجب يوشم اسم سيرين عبدالنور على جسده مدى العمر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار أحد معحبي النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور أن يعبر عن شدة حبه لها على طريقته الخاصة، وذلك بوشم اسمها على جسده.

سيرين نشرت صورة للوشم، حيث رسمه المعجب أسفل رأسه من الخلف، وارفقه برسم صليب مع جناحين، وكتبت الفنانة معربة عن شدة تقديرها لحب المعجب لها، معلقة على الصورة: «شو حلو تعرف حدا بيحبك هالقد، لدرجة إنه اسمك راح يرافقه كل عمره، شكراً لمحبتك ‏حبيب قلبي، والله يحميلي إياك».

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يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.

من ناحية أخرى، اعلنت سيرين عبدالنور عن تجهيزها لمشروع جديد بالتعاون مع مجموعة mbc، وفي الوقت الذي رفضت الكشف عن تفاصيله، أكدت أنه مفاجأة «رح تكسر الدنيا»، كما صرحت بقرب طرحها لأغنية جديدة.