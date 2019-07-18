- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اختار أحد معحبي النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور أن يعبر عن شدة حبه لها على طريقته الخاصة، وذلك بوشم اسمها على جسده.
سيرين نشرت صورة للوشم، حيث رسمه المعجب أسفل رأسه من الخلف، وارفقه برسم صليب مع جناحين، وكتبت الفنانة معربة عن شدة تقديرها لحب المعجب لها، معلقة على الصورة: «شو حلو تعرف حدا بيحبك هالقد، لدرجة إنه اسمك راح يرافقه كل عمره، شكراً لمحبتك حبيب قلبي، والله يحميلي إياك».
يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.
من ناحية أخرى، اعلنت سيرين عبدالنور عن تجهيزها لمشروع جديد بالتعاون مع مجموعة mbc، وفي الوقت الذي رفضت الكشف عن تفاصيله، أكدت أنه مفاجأة «رح تكسر الدنيا»، كما صرحت بقرب طرحها لأغنية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر معجب يوشم اسم سيرين عبدالنور على جسده مدى العمر.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.