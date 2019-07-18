نانسي عجرم تغرد خارج السرب وتعود بعمرها للخلف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور مسنين بفضل تطبيقFace App ، الذي استخدمه مشاهير العالم في تحويل صورهم إلى صور مسنيين، غردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خارج السرب، واستخدمته بشكل أكثر طرافة.

نانسي استخدمت التطبيق في العودة للخلف، حيث بدت بشكل أصغر سناً في صورة نشرتها، وشجعت متابعيها على تجربة التطبيق بنفس خيارها في تعليق كتبت فيه: «ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟ مش أحلى نصغر بدل ما نكبر».

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فانز ومتابعو نانسي تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير، مؤكدين أن النجمة اللبنانية لا تحتاج إلى تطبيقات كي تبدو أجمل، متغزلين في جمال ملامحها بكل مراحلها العمرية.

من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو المقبل ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

يُذكر أن أغنية «راجل وابن راجل» كانت آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.