سوزان نجم الدين تختصر الكثير من عمرها بـ«لوك» شبابي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على «لوك» جديد، واختارت أن تغير من تسريحة ولون شعرها.

سوزان حصلت على قصة شعر جريئة، وصبغته باللون الأشقر الثلجي، وحرصت على مشاركة الفانز بالـ«لوك» الجديد فور الحصول عليه بلقطات استعراضية من داخل إحد صالونات تصفيف الشعر، وسألت متابعيها عن رأيهم في طلّتها الجديدة، حيث كتبت: «شو رأيكن باللوك الجديد؟؟ حبيتوه؟ وللا ارجع عالغامق؟ بحبكن، مساكن حب وحيااااة».

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فانز سوزان تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها النجمة السورية، معربين عن اعجابهم بالـ«لوك» الجديد، وأكد أغلبهم أن الطلّة الجديدة اختصرت الكثير من عمر الفنانة، وجعلتها تبدو أكثر حيوية وجاذبية، وأصغر عمراً.

يُذكر أن سوزان نجم الدين في أجازة حالياُ بعد موسم درامي شاركت فيه بأكثر من عمل، حيث خاضت سباق رمضان بمشاركتها في مسلسل «ابن أصول» أمام الفنان المصري حماده هلال، كما ظهرت كضيفة شرف في المومس الثالث من مسلسل «كلبش» أمام النجم المصري أمير كرارة، كما عرُض لها فيلم «حملة فرعون» في موسم عبد الفطر الماضي.