- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على «لوك» جديد، واختارت أن تغير من تسريحة ولون شعرها.
سوزان حصلت على قصة شعر جريئة، وصبغته باللون الأشقر الثلجي، وحرصت على مشاركة الفانز بالـ«لوك» الجديد فور الحصول عليه بلقطات استعراضية من داخل إحد صالونات تصفيف الشعر، وسألت متابعيها عن رأيهم في طلّتها الجديدة، حيث كتبت: «شو رأيكن باللوك الجديد؟؟ حبيتوه؟ وللا ارجع عالغامق؟ بحبكن، مساكن حب وحيااااة».
فانز سوزان تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها النجمة السورية، معربين عن اعجابهم بالـ«لوك» الجديد، وأكد أغلبهم أن الطلّة الجديدة اختصرت الكثير من عمر الفنانة، وجعلتها تبدو أكثر حيوية وجاذبية، وأصغر عمراً.
يُذكر أن سوزان نجم الدين في أجازة حالياُ بعد موسم درامي شاركت فيه بأكثر من عمل، حيث خاضت سباق رمضان بمشاركتها في مسلسل «ابن أصول» أمام الفنان المصري حماده هلال، كما ظهرت كضيفة شرف في المومس الثالث من مسلسل «كلبش» أمام النجم المصري أمير كرارة، كما عرُض لها فيلم «حملة فرعون» في موسم عبد الفطر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تختصر الكثير من عمرها بـ«لوك» شبابي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.