مصطفى خاطر ونجوم «مسرح مصر» يحتفلون بافتتاح مشروع جديد بحضور الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل عدد من نجوم “مسرح مصر” وهم مصطفى خاطر ومحمد أنور ومحمد عبدالرحمن بافتتاح مشروع تجاري جديد عبارة عن محل لبيع الأحذية الرجالي.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور لدعم أصدقائهم في مشروعهم الجديد، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، والفنان شيكو.

فهمي نشر صور من الاحتفال، وظهر في إحداها ممسكا بحذاء من المحل، وعلق عليها بقوله: “مبروك توتة، خاطر، انور، و درويش أحسن محل جزم في مصر”.

كما نشر شيكو صورة من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “أحلي جزم رجالي من عند احلي رجالة مبروك حبايبي توتا و خاطر و انور و درويش”.

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وكان الفنان مصطفى خاطر قد افتتح في شهر أكتوبر الماضي بمشاركة الفنان أوس أوس، مطعم يحمل اسم “بيكيا”.

ونشر مصطفى خاطر صورة تجمعه بأوس أوس من أمام المطعم الخاص بهما، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وتلقى التهاني من جمهوره.

وحرص الفنان محمد إمام على حضور الاحتفال ليهنئ خاطر وأوس أوس بمشروعهما، ونشر صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: ” الف مبروك لاخواتي #مصطفى_خاطر و #اوس_اوس على افتتاح #بيكيا .. مكان جميل زي صحابه”.