محمد مختار يكشف سر عدم حضوره حفل تخرج ابنته من الفنانة رانيا يوسف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف المنتج المصري محمد مختار، سر عدم حضوره حفل تخرج ابنته الكبرى ياسمين، من زوجته السابقة الفنانة المصرية رانيا يوسف، والذي أقيم منذ أيام.
وقال خلال تصريحات صحفية، إن حفل تخرج ابنته من المدرسة الثانوية تم تقديم ميعاده 3 أيام، وكان وقتها خارج البلاد ولم يتمكن من الحضور.
وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد احتفلت بتخرج ابنتها ونشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهرت رانيا في الفيديو وهي تبكي فرحًا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها، وأثار غياب المنتج محمد مختار عن الاحتفال وقتها العديد من التساؤلات.
المنتج محمد مختار تزوج من الفنانة رانيا يوسف، وأنجب منها ابنتين هما نانسي وياسمين، وأقيمت بينهما العديد من القضايا بسبب نفقة ابنتيهما.
من ناحية أعلن المنتج محمد مختار، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم فيلم جديد مع زوجته السابقة الفنانة نادية الجندي، والتي ظهر برفقتها خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة، كما أكد أنه لن يقوم بكتابة مذكراته.
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، وابنتيها تتواجدن خلال الوقت الحالي باليونان لقضاء عطلتهم الصيفية.
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