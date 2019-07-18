كندة علوش تكذب ما نُشر على لسانها بعد اتهامها بالتنمر.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حملة انتقادات واسعة اندلعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة السورية كندة علوش من النشطاء، وذلك بعد نشر تصريحات منسوبة لها بشأن ابنتها الأولى والوحيدة «حياة».

نشطاء اتهموا كندة بالتنمر، ووصف بعضهم الفنانة بالعنصرية بسبب تصريح منسوب لها، جاء فيه: «لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي»، وهو الاتهام الذي لم يمر على الفنانة مرور الكرام، وحرصت على الدفاع عن نفسها.

كندة كتبت تدوينة، أكدت فيها أنها لا تستخدم لفظ «خادمة» على الإطلاق، وأوضحت ما صرحت به في حوارها: «نشر على لساني (لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي) أولًا أنا لا أستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل وما قلته كالتالي (لا أحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من أهتم بها وبتفاصيلها».

Advertisements

وأضافت: «ليس لدينا في منزلنا خادمات، بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها ولكني وحدي من أعتني بكل ما يخص ابنتي».

موقف كندة قابله ثناء وشكر الكثيرين من النجوم والإعلامين وحتى محبيها من خارج الوسط الفني، ووصفوا توضيح الفنانة السورية بالمحترم.

يُذكر أن كندة علوش احتفلت بزفافها إلى الفنان المصري عمرو يوسف يناير 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما «حياة» نوفمبر 2018