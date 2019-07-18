قمر تطلق كليب «بوم بوم».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة والمطربة اللبنانية قمر، يوم الأربعاء، كليب”بوم بوم”، على قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب”.

النجمة اللبنانية نشرت مقطع من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “انتهى الأنتظار يمكنك الاَن سماع أغنيتي على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب”.

وعلى جانب اخر، تشارك قمر حاليا، في فيلم “حملة فرعون”، وهو من بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، مايك تايسون، محمود عبدالمغني، سوزان نجم الدين، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وكانت الفنانة اللبنانية قمر، قد شاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لها من داخل الجيم.

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وظهرت قمر، خلال الصورة وهي تقف على يديها عبر أستاند وهو الأمر الذي اعتبره متابعيها تقليد منها للفنانة المصرية ياسمين صبري، والتي نشرت مؤخرًا صور من داخل الجيم وهي تقف على رأسها خلال ممارستها لليوجا.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة قمر، رسالة استغاثة مؤخرًا للرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بسبب حملات الإهانات والتجريح التي يتعرض لها طفلها.

قمر، قالت في منشور لها عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»: «فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يتعرض طفلي لحملات وتجريح من واحد هربان من البلد، وبيطلع بأعلى صوته يحكي ويقول عنه إنه خنزير وإبن حرام ويتمادى بالتشهير من دون اي رادع قانوني أو أخلاقي».