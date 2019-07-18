شكرا لقرائتكم خالد سليم للعربية.نت: أعشق أدوار الشر.. وهذا سبب غيابي عن الغناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الفنان خالد سليم نظرية "المطرب الممثل" بنجاح كبير، واستطاع أن يثبت نفسه كممثل بعيداً عن الغناء بأعمال ناجحة، آخرها كان مسلسل "أبواب الشك"، كما طرح مؤخراً كليب أغنية "لسة كبير"، التى تجاوزت المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وأغنية "عصر جديد"، وهي الأغنية الرسمية لافتتاح "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد" مع أنوشكا ونهال نبيل.

خالد سليم فى حوار خاص مع "العربية.نت" كشف عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل "بلا دليل" أمام الفنانة درة، كما تحدث عن كواليس أغنية "عصر جديد" والسبب وراء غيابه عن الساحة الغنائية.

*فى البداية حدثنا عن مشاركتك فى مسلسل "بلا دليل" مع الفنانة درة؟

أنا سعيد جدا لمشاركتي فى هذا العمل، وقد بدأنا تصويره بالفعل ولكني لم أتواجد معهم فى المشاهد الأولى بسبب تواجدي فى أميركا. العمل يتحدث عن جريمة قتل وليس بها أى دليل، وتبحث درة عن القاتل حتى تتورط وتبدأ الشك فى كل من حولها، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة الـ45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض قريباً في موسم الشتاء. ولا أستطيع الإفصاح عن دوري لأن به العديد من المفاجآت.

*وماذا عن غنائك "عصر جديد".. الأغنية الرسمية لافتتاح "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد"، وهل فعلاً قمتم بالتصوير في أماكن حقيقية؟

هذا العمل غالٍ جداً على قلبي خاصة أنني شاركت فيه بالغناء مع أنوشكا ونهال نبيل، وكلاهما أحبهما من كل قلبي، والأغنية لم تستغرق وقتاً كبيراً لتنفيذها، فقد صورناها فى يومين فقط، وسعيد بردود الفعل الجيدة التى تلقيتها عليها بعدما عرضت للجمهور، وهى من كلمات أحمد راؤول، وعمر چاهين، ومن ألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى، وإخراج بتول عرفة، وقدمناها بـ3 لغات.

وبالفعل صورنا في أماكن حقيقة وليس استوديوهات، ونزلنا إلى الشارع وقمنا بالتصوير في "محور روض الفرج" وقصر محمد علي، واستعنا أيضاً ببعض الديكورات المبنية في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم نجد أى صعوبة فى ذلك، وانتهينا سريعاً من التصوير دون أى صعوبات.

*كنت متغيباً عن الغناء لفترة طويلة مما جعل الجمهور يعتقد أنك تركت الغناء فما سبب ذلك؟

السبب وراء غيابي عن الغناء هو تعاقدي مع المنتج محسن جابر، وعدم صدور الألبوم الوحيد معه، وهذا هو ما أبعدني عن الساحة قليلاً، إلى جانب مشاركتي فى عدد من المسلسلات الطويلة والتي استغرقت وقتاً طويلاً، ولذلك شعر الجمهور أننى تركت الغناء واتجهت للتمثيل، ولكن يجب التصحيح، فأنا أحب الغناء وبدأت الطريق كمغنٍ ولن أتخلى عن هذا، والدليل أغنية "عصر جديد"، وهناك عدد من الأعمال أحضر لها ستطرح فى الفترة المقبلة.

*هل تعمدت تقديم أغنية "لسة كبير" لترد على من تخيل أنك تركت الغناء؟

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بالفعل تعمدت ذلك وتحديت نفسي، وراهنت على نجاح الأغنية والحمد لله نجحت بشدة، والدليل على ذلك المشاهدات الكبيرة التى حققتها على "يوتيوب" فقد تخطت المليون ونصف، وتلقيت ردود فعل جيدة لم أكن أتوقعها، واهتم الجمهور بتفاصيل الأغنية، وكانوا يقولون لى إنهم معجبون بفكر نشر عناوين الصحف فى بداية الكليب، وهو فكرة توصلنا إليها بعد عدة جلسات مع فريق العمل المشارك فى الأغنية.

*معظم أعمالك الدرامية تنتمي للدراما الطويلة.. هل تحب هذا النوع أكثر؟

يهمني السيناريو الجيد ولا أنظر لعدد حلقات المسلسل الذي أشارك به، كما أنني لا أخشى ملل الجمهور من الحلقات فى المسلسلات الطويلة، فهى سلاح ذو حدين، فإما أن تكون مملة وهذا وارد، وإما أن تكون قصة محكمة وجيدة، مثلما حدث فى مسلسلي الأخير "أبواب الشك"، فالقصة كانت مترابطة والجمهور ظل متشوقا للعمل حتى نهايته.

*ما أصعب ما يواجهك فى الأعمال الطويلة؟

هناك أمر واحد وهو الأكثر صعوبة، كوننا نصور بعض الأعمال على فترات طويلة، فمن الممكن أن أصور مشهد فى بداية عام ويتوقف العمل وبعد مرور العام أستكمل الأحداث، ولذلك يجب أن أكون شديد التركيز لأستدعى الشخصية بنفس الإحساس، وهذا شديد الصعوبة على أي ممثل.

*فى أعمالك قدمت أكثر من مرة دور الشرير.. فهل تميل لهذه الشخصية؟

أحب أدوار الشر، لأنها تبرز موهبة الفنان، وقدمت دورين شر في مشواري في مسلسلي "بعد البداية" و"جبل الحلال"، والجمهور اندمج معي في الشخصية، حتى إنه في مسلسل "بعد البداية" الناس كرهتني وهذا دليل على النجاح والتقمص وأرى أدوار الشر تخرج قدرات تمثيلية قوية جداً من الممثل لأن بها مساحات واسعة ومختلفة في الأداء.

*يقال إنك تحضر أغنية باللهجة العراقية فما صحة ذلك؟

بالفعل أحضر لأغنية باللهجة العراقية وستكون مفاجاة، وانتهيت من تسجيلها، وقريباً سأقوم بطرحها للجمهور، وكانت اللغة صعبة علي خاصة لأنها مختلفة عن اللهجة الخليجية التى اعتدت عليها، ولكن فى النهاية استطعت أن أتقنها بشكل سريع وخرجت بشكل جيد، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور حينما أقوم بطرحها.

*ماذا عن أعمالك القادمة؟

أحضر لعدد من الأغاني الـ"سينغل" سأقوم بطرحها قريباً، إلى جانب الأعمال التمثيلية المتعددة التي أشارك فيها حالياً.