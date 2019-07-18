شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف ينتهى من تسجيل أغنية جديدة مع حسام سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر حسام سعيد مع المطرب إيساف فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان محمد شحاتة، وتوزيع تميم، ومقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد،أو سينجل ولم يستقر حتى الآن، حسبما أكد الشاعر حسام سعيد لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى شارك إيساف مؤخراً فى حفل غنائى بالساحل الشمالى، ضمن حفلات الموسم الصيفى، وأشعل إيساف الحفل بمجموعة كبيرة من الأغاني منها: "زي غيرها وعاشق بحب وسيبني أموت فيك وغريبة لقانا".. وغيرها

يذكر آن أخر أعمال إيساف أغنية بعنوان"قوم نادى لصلاح" مع سمية درويش، دعما للمنتخب الوطنى فى مباريات كأس العالم، والأغنية من كلمات سامح فرج، ألحان إسماعيل عبود، توزيع ومكس جمال فتحي.