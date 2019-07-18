شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون علي فيلم الأكشن و المغامرة " THE KING'S MAN " التريلر الرسمي للعمل ، والذي وصلت مدته إلى دقيقة و 48 ثانية عرضت عدد من لقطات الفيلم المقر ان يعرض في 2020.

تدور احداث " THE KING'S MAN " في الوقت الذي تتجمع فيه مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين ، يجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم .

الفيلم من اخراج ماثيو فون و شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، من ابرزهم جيما ارترتون و ماثيو جود وتوم هولاندر و رالف فاينس و غيرهم.