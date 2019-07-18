فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون علي فيلم الأكشن و المغامرة " THE KING'S MAN " التريلر الرسمي للعمل ، والذي وصلت مدته إلى دقيقة و 48 ثانية عرضت عدد من لقطات الفيلم المقر ان يعرض في 2020.
تدور احداث " THE KING'S MAN " في الوقت الذي تتجمع فيه مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين ، يجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم .
الفيلم من اخراج ماثيو فون و شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، من ابرزهم جيما ارترتون و ماثيو جود وتوم هولاندر و رالف فاينس و غيرهم.
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