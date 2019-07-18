شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة "إنساى" التى يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

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أما آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.