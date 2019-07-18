شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال الخارقين فى سن الشيخوخة.. جيرمى رينر يفضح الـ "Avengers" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل العالمى جيرمى رينر، صورة لإبطال عالم مارفل الخارقين، من وراء كواليس تصوير الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Endgame، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وحرص رينر على استخدام "فلتر" تغير ملامح الوجه من الشباب للشيخوخة، على الأبطال الخارقين المتواجدين فى الصورة مثل "روبرت داونى، وكريس إيفانز، وكريس هيمسوورت".

ودار الجزء الجديد حول حرب "Avengers" مع "ثانوس" فى محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التى أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض فى الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.