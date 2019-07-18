شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد بطلة لأول مرة فى مسلسل "شكة دبوس" من 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فى بطولة مسلسل "شكة دبوس"، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، من إخراج أحمد الجندى، والمقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، حيث وقع الإختيار على أسماء لتسجد دور البطولة للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، وذلك يرجع لبراعتها فى الفترة الأخيرة، وتثبيت أقدامها فى الدراما فى فترة قصيرة .

ويعمل صناع العمل حاليا على ترشيح باقى فريق الممثلين، خاصة أن الشركة المنتجة ترغب فى البدء فى تصوير المسلسل خلال شهر المقبل على أقصى تقدير، خاصة أن الشركة تسلمت 15 حلقة كاملة من المسلسل حتى الآن.

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يشار إلى أن أسماء أبو اليزيد شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد إمام، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم صلاح عبد الله، رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عايدة رياض، وآخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى .

كما شاركت أسماء فى بطولة فيلم "الممر" بطولة النجوم أحمد عز وأحمد رزق وأحمد صلاح حسنى ومحمد فراج ومحمد الشرنوبى، وهند صبرى، تأليف وإخراج شريف عرفة، وحقق ما يقرب من 60 مليون جنيه فى شباك التذاكر.