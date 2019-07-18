ليالي الصيفية| ميريهان حسين بملابس البحر ومي عمر بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاستمتاع بإجازتها في أحد الأماكن بإسطنبول.

نرمين ماهر

وشاركت الفنانة نرمين ماهر، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إيطاليا، وظهرت أمام كاتدرائية ميلان.

مي عمر

نشر الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، وظهرت فيها بالهوت شورت.

يوسف عثمان

نشر الفنان يوسف عثمان، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إذ يقضي إجازته في مدينة دبي.

ميريهان حسين

Advertisements

حرصت الفنانة ميريهان حسين، على أن تقضي إجازتها الصيفية في أحد الشواطئ، ونشرت صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

هند رضا

ونشرت الفنانة هند رضا، صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصفية، التي تقضيها وسط الطبيعة.

راغب علامة

نشر الفنان راغب علامة، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر فيها راغب علامة يستمتع بالطبيعة الساحرة في اليونان.

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط، صورة جديدة لها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية، وظهر في الصورة على الشاطئ.

أحمد فريد

نشر الفنان أحمد فريد، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية، وظهر في الصورة على الشاطئ.

أحمد داود

ونشر الفنان أحمد داوود، صورا له من إجازته الصفية التي يقضيها في باريس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر من أمام بريج إيفل.