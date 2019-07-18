عمرو سعد ومنة فضالي في الجيم وإسراء عبدالفتاح بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت "جينز".

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت: "أعلم كيف سيبدو شكلي بعد 30 عاما".

زينة

نشرت الفنانة زينة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة أنيقة، ومكياج ناعم.

إسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت إسراء في الصورة بإطلالة جذابة وارتدت فستان أسود شفاف.

نيللي مقدسي

نشرت المطربة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال، وارتدت "تنورة" قصيرة، نالت الصورة إعجاب.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، من داخل الجيم، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت منة في الصورة بملابس كاجوال.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت رانيا في الصورة بملابس كاجوال.