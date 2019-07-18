مرة أخرى.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي: "اتعلم من الأستاذ تامر حسني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة قاسية للفنان محمود العسيلي، بعد انتشار فيديو من إحدي حفلاته يرفض فيه التقاط صورة مع أحد معجبيه.

ونشرت ريهام صورة للفنان تامر حسني وهو يلتقط صورا مع معجبيه، من على المسرح بإحدى حفلاته، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا محمود اتعلم من الاساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ".

Advertisements

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس فيديو للفنان محمود العسيلي، وهو يوبخ أحد معجبيه الذي طلب التصوير معه، إذ رد عليه قائلا: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا"، قبل أن يوضح حقيقة الموقف، وأنه رفض، لأن يريد تمييز أحد الحاضرين، لكن توضيحه لم يقبله الجمهور، وواصلوا الهجوم عليه.

وكانت ريهام سعيد قد هاجمت العسيلي أيضا، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك الغير مبرر، بس دلوقتي كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجومية أخلاق".