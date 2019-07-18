"أدخل صفية العمري مجال الفن وأعلن ندمه عن ذلك وانفصل عنها لهذا السبب".. حكايات جلال عيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم الذكرى الأولى لميلاد الفنان حلال عيسى بعد وفاته، ووُلد عيسى في 17 يوليو من عام 1973، وبدأ حياته الفنية في منتصف الخمسينيات، واستمر في العمل حتى عام 2015، وقدم مسيرة فنية رائعة عاشها للفن فقط، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الكبير جلال عيسى..

- أحب الفنان جلال عيسى السينما وهو في سن الثامنة، وكان يشاهد الأفلام في سينما الهلال من أسطح أحد المباني بجوار منزله، حسب تصريحه للفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

- لعب لفترة من حياته كرة السلة في نادي الأهلي.

- شاهده محمود رضا مؤسس فرقة رضا، في النادي فعرض عليه الانضمام إلى فرقته في بعض العروض الخاصة عام 1957، مستغلا لياقة ووسامة جلال عيسي.

- شارك في بعض السهرات التليفزيونية وفيلم "وعد" مع المخرج أحمد بدرخان.

- وكان الفنان جلال عيسى أحد المؤسسين للفرقة القومية للفنون الشعبية، التي أنشأها وزير الثقافة الفنان ثروت عكاشة.

- أثرت الفرقة القومية للفنون الشعبية، على عدد أعماله في السينما بسبب سفره المتكرر، وعدم القدرة على التوفيق بين السفر ومواعيد التصوير في السينما.

- منحه المخرج أحمد ضياء الدين دورًا كبيرًا في فيلم المراهقات 1960، أمام الفنانة ماجدة وزيزي مصطفى.

- ترك العمل في الفرقة القومية للفنون الشعبية عام 1972، وتفرغ للعمل في السينما.

- من أشهر أدواره تجسيد دور ابن الفنان صلاح ذو الفقار في فيلم "أغلى من حياتي".

- قدم أكثر من 60 عملًا بين السينما والتليفزيون.

- ألف كتاب "خطوات فوق السحاب"، وكتب له الفنان محمود رضا مقدمته، عمل دراسات عليا في الجامعة الأمريكية عن فن كتّاب السيناريو والدراما.

- قال قبل وفاته إن أحلامه الحصول على الأشرطة المسجلة للفرقة القومية وإعادتها لأمجادها.

- شارك في العديد من المسلسلات المهمة، مثل العائلة وأولادي والقضاء في الإسلام.

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- كتب القصة والسيناريو والحوار لفيلم وحيد، هو فيلم "الصعلوك والهوانم"، من بطولة سعيد صالح.

- آخر أعماله فيلم شد أجزاء مع محمد رمضان في عام 2015، بعد ابتعاد 5 سنوات، وقدم قبلها مسلسل "ملكة في المنفى" عام 2015 مع نادية الجندي.

- كان متزوجًا من الفنانة الكبيرة صفية العمري، وأنجب منها ولدين (وليد وأحمد)، وانفصلا عنها بعد سنوات طويلة.

- أحمد وليد يعيش في لوس أنجلوس منذ فترة طويلة.

- كان السبب في دخول الفنانة صفية العمري الوسط الفني، لكنه أوضح أنه ندم على ذلك، لأنها فضلت الفن على حياتها الأسرية، وكان ذلك سببا في انفصالهما، وفقا لتصريحاته في برنامج "قارئة الفنجان".

- بعد شهر واحد من انفصاله عن صفية تزوج من أخرى

- وافقت الفنانة فاتن حمامة على مشاركته في فيلم الاعتراف رغم أنه كان وجهًا جديدًا دون اختبار .

- قال إن فاتن حمامة أعطته نصائح ذهبية وعلمته كيف يكون هادئا أمام الكاميرا.

- تُوفي الفنان جلال عيسى، في 16 مارس الماضي، عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

- قالت الفنانة صفية العمري إنها حزينة على رحيل طليقها الفنان جلال عيسى، وأوضحت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنها "مقهورة" على رحيله، وتابعت: "أدعو الله أن يرحم أبو أولادي ويسكنه فسيح جناته، فنحن بيننا عشرة طويلة".

- ولم تحضر الفنانة صفية العمري عزاء الفنان الراحل، بسبب ارتباطها بميعاد سفر لا يمكنها أن تلغيه.