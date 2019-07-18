شاهد: مطرب مصري يحرج معجبًا أراد التقاط صورة معه على المسرح.. ويوجه له هذا السؤال

أظهر مقطع فيديو، لحظة إحراج الفنان المصري محمود العسيلي، معجبًا طلب منه أخذ صورة تذكارية معه، أثناء وقوف الأول على المسرح في حفل غنائي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الفنان وهو يتحدث للشاب الذي طلب التصوير معه، قائلًا: ”حضرتك معاك واسطة؟، جامد جدًا مثلًا؟، بتحبني؟، طب كل الناس دول بيكرهوني وإنت بس اللي بتحبني؟“. وأضاف: ”لو اتصورت معاك يبقى لازم أتصور مع الناس دي كلها.. بس هي دي الفكرة“.

وتعرض العسيلي لحملة نقد واسعة من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوه بالتعامل بقدر أكبر من الاحترام مع الجمهور. من جهته برر الفنان موقفه قائلًا عبر حسابه على ”تويتر“ في رده على أحد متابعيه: ”حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص“. وأضاف: ”دي كانت حفلة كبيرة جدًا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغني، لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنى هاتصور مع حضرتك إنت بس.. من فضلكم متحكموش على حاجة إنتم مش فيها.. وشكرًا“.