كاظم الساهر يُعلن تأجيل حفله بجدة إلى هذا الموعد

قررت اللجنة المشرفة على “فعاليات جدة” بالمملكة العربية السعودية، تأجيل حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأربعاء.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل، عن تأجيل الحفل، عبر الحساب الرسمي لـ”موسم جدة” في تويتر، إلى يوم غد الخميس، بدلًا من اليوم، بسبب خسوف القمر. كما أعلن كاظم الساهر تأجيل الحفل عبر حسابه في تويتر، قائلًا: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم 17 يوليو إلى يوم غد الخميس 18 يوليو وذلك بسبب خسوف القمر، نشكر تعاونكم”. ومن المقرر أن يقام الحفل، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام بالمدينة الساحلية. ويأتي قرار التأجيل، بسبب وجود خسوف جزئي للقمر في المملكة العربية السعودية، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من الأربعاء، حيث تم تأجيل جميع الفعاليات المقرر لها اليوم.