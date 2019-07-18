ميغان وهاري يُفكرّان بخطوة ستُثير اعتراضًا شديدًا.. ما هي؟

يعتزم دوقا ساسكس؛ الأمير هاري وميغان ماركل تحدي التقاليد الملكية من جديد بتفكيرهما في تبني طفل من أصل أفريقي خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر ملكية إن هاري وميغان يودان تبني هذا الطفل ليكون شقيقًا لمولودهما أرتشي، وأنهما قد يقومان بتلك الخطوة الاستثنائية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف المصدر: “لم يتم تحديد أي شيء بعد، لكن هذا هو ما يخطط له هاري وميغان خلال الفترة القادمة. ويُنتظر أن يواجه الزوجان موجة اعتراض عارمة من جانب الحرس القديم، لكنهما عنيدان وسيمضيان في قرارهما”. وتابع بقوله: “يتأثر هاري وميغان بشدة حين يزوران أحد الملاجئ في بوتسوانا، وقد اتفقا سويًا عند العودة أن يتبنيا أحد الأطفال وأن يصطحباه إلى بريطانيا”.
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