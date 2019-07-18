محمود العسيلي يعتذر عن فيديو المشادة مع شاب “الواسطة”

وجه الفنان محمود العسلي اعتذارا لجمهوره، بعد انتشار مقطع فيديو له من حفله الأخير، وقد وقعت بينه وبين أحد معجبيه مشادة كلامية أثناء غنائه على المسرح. وعلق “العسيلي” على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “أي فنان عارف إنه من غير جمهوره هو ولا حاجة وصفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه”.

وتابع: “بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر، وأنا بعترف إني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكانت كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة، أنا آسف مرة تانية”. وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع مساء أمس، يظهر فيه محمود العسيلي، وهو يوجه الحديث لأحد معجبيه الذي طلب منه التصوير، قائلا: ” حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا”، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة.