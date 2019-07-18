بالفيديو.. محمد رمضان يطرح أغنتيه الجديدة "إنساي" مع سعد لمجرد

طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته بعنوان "أنساي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد، و الأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد،، و الكليب من إخراج حسام

الحسيني.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم جديد بعنوان مؤقت "شبح النيل"، و من المقرر عرضه بتقنية 3d، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب

و إثارة.

جدير بالذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخراً كليب "نجيبك نجيبك"، و هو من كلمات محمود برحيل، و ألحان محمد نوبال، و توزيع دي جي فان، و إخراج حكيم غراب، كما تخطى الكليب حاجز الـ 13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".

