الجزائرية أميرة شرابي لـ"الوفد": بحلم بفوز فريق بلدى فى نهائى "أمم إفريقيا"

أكدت الفنانة الجزائرية أميرة شرابي سعادتها بوصول منتخب وطنها الجزائرى إلى مباراة النهائى مع الفريق السنغالى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وقالت فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، فريقنا رسم البسمة و السعادة على وجه " الشعب الجزائرى " بالكامل لما قدمه من عزيمة و جهد و

إرادة مستمرة على تحقيق الإنتصار ، و أحلم بفوز فريقنا خلال المبارة النهائية و الحصول على كأس البطولة .

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و عن تشجيع المصريين للمنتخب الجزائرى قالت " شرابي " ، قالت نحن جميعاً " وطن واحد .. عرب واحد "

و النهائى عندما تفوز بها دولة عربية فهذا يسعدنا جميعاً كعرب " و بإذن الله ستفعلها الجزائر " .

يذكر أن الجزائرية أميرة شرابي حققت نجاحاً كبيراً في شهر رمضان الماضى ، على الشاشتين الجزائرية والسورية، من خلال المسلسل الجزائري السوري المشترك "ورد أسود"، فيما تنتظر حالياً عرض المسلسل المصري "بحر" الذي تشارك في بطولته أمام النجم ماجد المصري و المخرج أحمد صالح .