أكدت الفنانة الجزائرية أميرة شرابي سعادتها بوصول منتخب وطنها الجزائرى إلى مباراة النهائى مع الفريق السنغالى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية .
وقالت فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، فريقنا رسم البسمة و السعادة على وجه " الشعب الجزائرى " بالكامل لما قدمه من عزيمة و جهد وإرادة مستمرة على تحقيق الإنتصار ، و أحلم بفوز فريقنا خلال المبارة النهائية و الحصول على كأس البطولة .
و عن تشجيع المصريين للمنتخب الجزائرى قالت " شرابي " ، قالت نحن جميعاً " وطن واحد .. عرب واحد "و النهائى عندما تفوز بها دولة عربية فهذا يسعدنا جميعاً كعرب " و بإذن الله ستفعلها الجزائر " .
يذكر أن الجزائرية أميرة شرابي حققت نجاحاً كبيراً في شهر رمضان الماضى ، على الشاشتين الجزائرية والسورية، من خلال المسلسل الجزائري السوري المشترك "ورد أسود"، فيما تنتظر حالياً عرض المسلسل المصري "بحر" الذي تشارك في بطولته أمام النجم ماجد المصري و المخرج أحمد صالح .
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائرية أميرة شرابي لـ"الوفد": بحلم بفوز فريق بلدى فى نهائى "أمم إفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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