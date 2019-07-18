أدهم سليمان يستعد لحفله فى ساقية الصاوى.. 27 يوليو الجارى

يحيى المطرب أدهم سليمان، حفلًا غنائيًا يوم السبت الموافق 27 يوليو الجارى ، على " مسرح النهر " بساقية عبد المنعم الصاوى، ويعقد أدهم حاليا عدة بروفات تجهيزاً للحفل .

ومن المقرر أن يظهر بشكل

مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة .

أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، اشتهر بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل كل مافى القلب ، صورة معكوسة ، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا " ، و " يا منقذى " .".