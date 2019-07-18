كريم قاسم ينتظر عرض 3 أعمال فنية جديدة.. تعرف عليهم

يشهد الفنان الشاب كريم قاسم حالة من النشاط الفنى خلال الفترة الحالية برصيد ثلاثة أعمال فنية هما فيلمى " سواح ، ولاد رزق 2 " و مسلسل "مملكة إبليس"، والمقرر عرضهم خلال الأيام المقبلة.

فيلم " ولاد رزق – عودة أسود الأرض"

يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وأيضا ينتظر عرض فيلمه العالمى " سواح " في فرنسا وبلجيكا ، و مسلسل "مملكة إبليس"، الذي يشارك في بطولته عدد من النجمات، منهن غادة عادل وسلوى خطاب وفيدرا و من إخراج أحمد خالد موسي.