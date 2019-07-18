حفل نجوى كرم وماجد المهندس في السعودية كامل العدد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (تويتر، فيسبوك، انستجرام نفاد تذاكر حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان العراقي ماجد المهندس، بعد يوم واحد من طرحها أمس (الثلاثاء) 16 يوليو.
ومن جانبه يترقب الجمهور السعودي حفل شمس الأغنية اللبنانية، والنجم ماجد المهندس، يوم الأحد 21 يوليو، على مسرح طلال مداح “المفتاحة”، بمدينة أبها السعودية.
حفل نجوى كرم وماجد المهندس بـ أبها، يقام بدعم من (الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية)، وتنظيم وإشراف شركة روتانا، وينتظر طرح التذاكر للبيع لدى الجمهور قريبًا.
وكان آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب «ملعون أبو العشق» الذي تم طرحه في 11 أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات: عامر لاوند، ألحان وتوزيع: علي حسون.
بينما آخر أعمال ماجد المهندس الفنية، أغنية «أوقعلك عقد»، وهي من كلمات: محمد الواصف، ألحان : علي جاسم، توزيع : أحمد المهندس، مكس وماستر: جاسم محمد.
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