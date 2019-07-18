شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يستعيد ذكريات مركز الإبداع مع "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر نجم مسرح مصر العرض المسرحى "سينما مصر" الذى يعرض على خشبة مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل " بمركز الإبداع الفنى الذى استحضر فيه المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم.

الجدير بالذكر أن مركز الإبداع الفنى شهد مولد نجومية نحوم مسرح مصر ومنهم على ربيع وأوس أوس وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن "توتا"، حيث اكتشفهم الفنان أشرف عبد الباقى هناك ليبدأ بهم مشروعه "تياترو مصر".

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عرض " سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلى وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمى وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنوانى وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزى ومروة عيد وباهر النويهى ونورهان المرحومى ونيهال فهمى وحسن عبد الله وريهام محيى وزياد زعتر ومحمد عربى وأمل إميل ومحمد ماضى وبسنت صيام ورامى عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسينى ومريم الجندى وآلاء على ومنار الشاذلى وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والى ورنا خطاب وفرح عنانى وخليفة سمير ومها حمدى ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيى وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهى ودلال الخميسى وأمير الحسينى وخالد الشامى وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال على وهيثم حسام وسلمى خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبى ومحمد كامل ونهى جابر ومحمود الفرماوى ودينا عماد وعبد الله التهامى وعبير طنطاوى وشيماء منصور .