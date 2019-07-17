هل تم الصلح بين دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:46 مساءً - إلتقت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بإبنة زوجها المنتج البحريني ​محمد الترك​، الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، بعد خلافات إمتدت لسنوات أدت إلى قطيعة طويلة بينهما.

وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لدنيا وحلا سوياً داخل أحد المحلات التجارية، وقد كشفت الصورة عن أن الصلح تم بينهما، بعدما كانتا قد تبادلتا التصريحات المسيئة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.

وكانت حلا وشقيقاها “محمد” و”عبدالله” قد إلتقوا مؤخراً بوالدهم، بعد قطيعة طويلة أيضاً، ونشر الترك صورة جمعته بأولاده الثلاثة من زوجته السابقة السيدة منى السابر، بحضور إبنته “غزل” من زوجته الحالية دنيا بطمة.