بهاء سلطان يطرح أغنية «فى ست أيام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم والمطرب المصري بهاء سلطان، طرح أغنية “سينجل” تحمل عنوان “فى ست أيام”، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من تأليف الشاعر خـالد الشيبـانى، وألحان وائــل عـقـيد، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومـهـندس صـوت هــانى مــحروس.

وآخر أغنيات بهاء سلطان تتر مسلسل “ولد الغلابة” بطولة الفنان أحمد السقا، ومن تأليف الشاعر تامر حسين، ولحن تامر على، توزيع عادل حقى.

وكان النجم بهاء سلطان قد كشف في تصريحات صحفية أن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم “سيجارة” جاهز حاليا لطرحه، ولكن الأمر فى يد المنتج نصر محروس فقط، لافتا إلى أنه مختلف عن ألبوماته السابقة سواء فى شكل الأغانى والكلمات والألحان حيث يوجد به معانى حب كثيرة وبه قليل من أغانى الحزن التى اعتاد عليها جمهوره، ويشمل حوالى 10 أغانٍ كتبها المنتج نصر محروس ماعدا أغنية واحدة.