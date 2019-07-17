جانيت جاكسون وفيفتي سنت يحييان حفلا بـ"موسم جدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحيي نجمة البوب جانيت جاكسون ومغني الراب فيفتي سنت حفلا في المملكة العربية السعودية، الخميس، في إطار مهرجان فني تستضيفه مدينة جدة، بحسب ما أعلن المنظمون، الأربعاء.
وأعلن منظمو "موسم جدة"، في تغريدة على "تويتر"، أن "أسطورة الراب العالمي فيفتي سنت سيغني في حفل جدة الموسيقي"، وأن جانيت جاكسون ستأتي أيضاً للمشاركة في الحفل.
ويشارك أيضاً المغني البريطاني ليام باين والـ"دي جاي" الأمريكي ستيف أوكي في المهرجان الذي تنتهي فعالياته، الخميس، في المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وتشهد السعودية حملة تغييرات اجتماعية متسارعة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سجّلت في إطارها إعادة فتح دور السينما وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة.
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