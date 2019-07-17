25 يوليو.. "الفيل الأزرق 2" بصالات السينما الإماراتية والخليجية

بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول، يعود الفيلم المصري "الفيل الأزرق" بجزء ثانٍ إلى صالات العرض الإماراتية والخليجية، الخميس 25 يوليو/تموز الجاري، ليخوض مبكراً سباق موسم "عيدالأضحى السينمائي".

الفيلم يقود بطولته كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وينضم إليهما في هذا الجزء هند صبري وإياد نصار كضيف شرف يجسد شخصية مهمة في الأحداث.

كما يضم العمل أيضاً النجمة شيرين رضا، تارا عماد، وأحمد خالد صالح الذي يقدّم دوراً مميزاً، بينما كتب قصة الفيلم أحمد مراد، وأخرجه مروان حامد، وهو من إنتاج شركة "سينرجي".

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ويُعدّ الجزء الأول واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية خلال آخر 10 سنوات، إذ حصد أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية، وباع نحو 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه في "سباق عيد الأضحى 2014"، كما سجّل نجاحاً كبيراً بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

طرح الجزء الأول قصة الدكتور يحيى الذي عاد بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى وظيفته في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم.

ويقابل يحيى صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً حتى ينساه، ثم يجد نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، فتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه، أو ما تبقى منها.

تدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، ويتزوج الدكتور يحيى، الذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، من لبنى وتتقمص شخصيتها النجمة نيللي كريم.

ويلتقي يحيى بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين بأقراص "الفيل الأزرق" في محاولة منه للسيطرة على سير الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.