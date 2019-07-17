شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Aladdin يحقق المليار الأول فى سباق الإيرادات بجميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Aladdin فى تحقيق إيرادات تخطت المليار دولار فى جميع انحاء العالم، فى نهاية مايو الماضر فى دور العرض السينمائى. فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ 183 مليون دولار. فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

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