شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "الآخر" تنتقل من الإسكندرية للقاهرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "الآخر" يومى السبت المقبل فى تمام الثامنة مساء على خشبة مسرح المدرسة الفرنسية بباب اللوق، بعد عرضها على خشبة المعهد الفرنسى بالإسكندرية.

"الآخر" تأليف ميسرة صلاح الدين، أداء على إيهاب، إيمى دياب، شيرى كمال، موسيقى محمد حسني، كيروجراف شادى عبد الرحمن، إضاءة أحمد على، ملابس اليكساندر جاز، مخرج منفذ عبد الرحمن عصام، إخراج محمد أسامة عطا.

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يعتمد العرض المسرحى على استخدام التقنيات المعاصرة لتجسيد الصراع بين هوية العقل ومنطق السلوك الجسدى لماهية الإنسان المصرى فى مجتمعنا، وعبر طرح المفاهيم الشرقية للذكر والأنثى فى البيئة المصرية، ودمجهم داخل جسد واحد نجد أنفسنا أمام محارب تتصارع وتضطرب بداخله المفاهيم النوعية على جميع المستويات.